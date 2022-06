Législatives : malgré leur défaite, ces partis vont gagner beaucoup d'argent

Le Rassemblement national devrait également voir ses recettes progresser en raison de ses bons scores, puisqu'il a gagné 1,3 million de voix de plus au premier tour par rapport à 2017. Idem pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), qui a séduit 5,8 millions d'électeurs dimanche dernier, même si l'argent perçu sera à partager entre les alliés insoumis, écologistes, socialistes et communistes.

Le parti de Marine Le Pen et certains membres de l'alliance de gauche - LFI et EELV - devraient également faire élire plus de députés à l'Assemblée nationale qu'il y a cinq ans, ce qui là aussi leur assurera des recettes supplémentaires. Et pour cause, la seconde catégorie de subvention publique est attribuée aux partis politiques représentés au Parlement. Et chaque député élu rapporte gros : 37.400 euros. Ainsi, si le parti à la flamme fait élire de 15 à 30 députés, comme l'estime notre partenaire Ifop-Fiducial, il touchera en plus entre 560.000 et 1,1 million d'euros par an (contre 300.000 euros pour cette année 2022).