Législatives : les 30 circonscriptions à scruter ce dimanche

La première circonscription dans l'œil du viseur est la 6ᵉ du Calvados. C'est ici qu'Elisabeth Borne a choisi de s'implanter pour sa toute première élection, bien avant d'être nommée à Matignon. Désormais Première ministre, elle doit impérativement l'emporter pour conserver son poste de cheffe du gouvernement, car les ministres défaits devront démissionner. Et ce n'est pas gagné d'avance : au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron n'y a devancé Marine Le Pen que de quatre longueurs.

Au total, en plus d'Elisabeth Borne, 14 ministres sont en lice dans ces législatives. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se lance dans la 10e circonscription du Nord, dans laquelle les résultats d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se tenaient dans un mouchoir de poche le 10 avril dernier. Autres circonscriptions à suivre : la 1ʳᵉ de l'Isère, où se présente Olivier Véran, la 6ᵉ de l'Essonne, avec la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin, la 5ᵉ de l'Ain, celle du controversé ministre Damien Abad, et la 7ᵉ de Paris, avec le ministre délégué chargé de l'Europe Clément Beaune. Les résultats de la présidentielle laissent augurer de bons scores pour la Nupes dans ces territoires.