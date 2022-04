Élections législatives : négociations suspendues entre le PS et LFI, les points de crispation

Dans son courrier diffusé ce vendredi matin, la direction du PS accepte d’"instaurer l’objectif du droit à la retraite à 60 ans". Or lors de la dernière élection présidentielle, Anne Hidalgo a fait campagne en défendant le maintien de la retraite à 62 ans. Il y a encore quelques jours, le Premier secrétaire Olivier Faure, favorable à l'accord, estimait que même s'il n'était pas fondamentalement contre un départ à 60 ans, la réforme des insoumis coûtait trop cher et que "cet argent-là, il faut sans doute imaginer qu’il peut être aussi utilisé pour l’éducation ou pour la transition écologique". Aussi, "je ne suis pas certain qu’on ait besoin de ramener tout le monde à 40 annuités", avait-il ajouté. Ce vendredi, le parti propose alors une "première étape comprenant la prise en compte des carrières longues et des métiers pénibles".