Législatives : les 35 circonscriptions à suivre pour le second tour

Au coude-à-coude avec la majorité présidentielle au niveau national, la Nupes pourrait entrer en force à l'Assemblée nationale, et espère même devenir majoritaire pour propulser Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Le leader de l'alliance de gauche ne se présente pas aux législatives, et a laissé sa 4ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône à son ancien directeur de campagne, Manuel Bompard. L'eurodéputé insoumis a obtenu plus de 56% des voix au premier tour, mais doit passer par un second face à Najat Akodad (Ensemble, 14,88%), la faute à une abstention trop importante.

Les scores des patrons des partis alliés à La France insoumise seront également scrutés. Dans la 20ᵉ circonscription du Nord, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel (34,13%) fera face au candidat du Rassemblement national Guillaume Florquin (32,64%). Celui d'Europe Écologie-Les Verts Julien Bayou (5ᵉ de Paris), tout comme le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure (11ᵉ de Seine-et-Marne), affronteront de leur côté la majorité présidentielle, après un premier tour qu'ils ont largement dominé.

Seront aussi observés les scores des sortants François Ruffin (1ʳᵉ de la Somme), Cédric Villani (5ᵉ de l'Essonne), Mathilde Panot (10ᵉ du Val-de-Marne), et Adrien Quatennens (1ʳᵉ du Nord), comme celui de Danielle Simonnet (15ᵉ de Paris), opposée à la dissidente socialiste Lamia El Aaraje. La finaliste de la primaire écologiste, Sandrine Rousseau, pourrait faire son entrée à l'Assemblée nationale, après avoir terminé en tête dans la 9ᵉ circonscription de la capitale (42,9%, contre 26,77% pour le candidat de la majorité Buon Tan), tout comme l'ancien journaliste Aymeric Caron, arrivé premier dans la 18ᵉ (45,05%) devant Pierre-Yves Bournazel (35,57%), candidat de la majorité.