Législatives : "Une cohabitation serait impossible", assure Richard Ferrand sur LCI

Alors que le leader de la Nupes Jean-Luc Mélenchon aspire à devenir Premier ministre à l'issue des législatives, "une cohabitation serait impossible", a assuré sur LCI Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale et soutien d'Emmanuel Macron. Le député sortant, candidat à sa réélection dans la 6e circonscription du Finistère, a ainsi estimé que l'arrivée à Matignon du chef de file insoumis serait inenvisageable, à cause de ses positions "irréconciliables" avec la macronie.

"Personne ne veut en France de la conflictualité. La perspective d'une cohabitation, tant souhaitée par Monsieur Mélenchon, serait impossible", car "sur des enjeux de fond, de sécurité, qui relèvent de la crédibilité économique et sociale, on est dans une situation où tout le monde est aux antipodes", a-t-il défendu. "Donc l'heure est au rassemblement autour du président de la République et non pas aux postures et aux jeux polémiques."

Richard Ferrand a toutefois reconnu que la Constitution autorise le scénario d'une cohabitation : "constitutionnellement, tout est possible". Mais "ce serait impossible au plan politique, tant les points de vue sur le plan notamment international, à un moment où nous vivons une guerre, semblent irréconciliables", a-t-il insisté, se focalisant en particulier sur la position de la France dans la négociation face à Vladimir Poutine dans le cadre du conflit en Ukraine.