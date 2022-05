Hausse du Smic, retraite à 60 ans, RIC... quelles sont les principales mesures de l'union de la gauche ?

Ce programme est riche de 650 propositions, divisées en huit chapitres : social, écologie et énergie, partage des richesses et justice fiscale, services publics, VIe République et démocratie, sûreté et justice, lutte contre les discrimination, UE et international. 33 font l'objet de "nuances", c'est-à-dire de divergences, a expliqué Jean-Luc Mélenchon, notamment la question du nucléaire et l'Europe, qui seront arbitrées "par le parlement".

Sur cette dernière, l'accord prévoit, par exemple, que les signataires sont "prêts à ne pas respecter des règles européennes – désobéir pour les uns, déroger transitoirement pour les autres – quand elles sont en contradiction avec l'application de notre programme".

La plupart des mesures de la Nupes sont déjà connues : retraite à 60 ans, Smic à 1500 euros, blocage des prix des produits de première nécessité, instaurer une VIe République et le référendum d'initiative citoyenne. Sur le chapitral social, les alliés de gauche souhaitent également revaloriser les pensions de retraite, passer à 1500 euros minimum par mois pour une carrière complète et 1063 euros pour le minimum vieillesse.

Pour l'écologie, ils annoncent vouloir rehausser les ambitions climatiques de la France avec pour objectif une baisse de 65% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, au lieu de 40% actuellement ; investir massivement dans les énergies renouvelables, le réseau ferroviaire et la rénovation totale d’au moins 700.000 logements par an ; inscrire le crime d'écocide dans la Constitution ; intégrer l’enjeu écologique dans les programmes de la maternelle au lycée.