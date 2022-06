Législatives : obtenir 50% des voix au premier tour ne garantit pas l'élection

C'est une situation paradoxale que pourraient connaître certains candidats aux élections législatives ce dimanche, lors du premier tour : obtenir la majorité absolue des suffrages, mais être contraint de passer par un second tour, le dimanche suivant. Car les élections législatives, qui ont vocation à renouveler l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années, ont un mode de scrutin bien particulier.

En effet, obtenir plus de la moitié des voix au premier tour ne suffit pas à s'assurer un siège au palais Bourbon. Pour être élu dès dimanche, un candidat doit évidemment recueillir plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi "un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits", précise le gouvernement. Plus l'abstention est élevée, plus la probabilité de remplir le deuxième critère devient faible.