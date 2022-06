Législatives : quelles chances pour les ministres-candidats ?

Pour d'autres, la marge de manœuvre est plus réduite. À commencer par la cheffe du gouvernement. Elisabeth Borne est candidate pour la première fois dans la 6ᵉ circonscription du Calvados, et la partie n'est pas gagnée d'avance. Certes, Emmanuel Macron y a terminé en tête au premier tour (30,8%), mais l'écart avec Marine Le Pen reste fragile (26,8%). Il est encore plus réduit dans la 2ᵉ circonscription de l'Ardèche, que va tenter de conserver son successeur au ministère du Travail, Olivier Dussopt (26,2% pour Macron, 25,5% pour Le Pen).

L'écart est également faible dans la 10e circonscription du Nord (28,9% pour Macron, 26,1% pour Le Pen), celle où candidate Gérald Darmanin. D'autant que malgré sa troisième place, Jean-Luc Mélenchon (25,7%) peut compter sur le report de voix des électeurs de Yannick Jadot (3,6%) et Fabien Roussel (2,1%) pour hisser la Nupes au second tour.

Le ministre de l'Intérieur n'est pas le seul membre du gouvernement candidat dans une circonscription dans laquelle l'alliance des principales formations de gauche peut créer la surprise. Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, espère conserver son siège dans la 3ᵉ circonscription de Paris, remportée par Emmanuel Macron (37%), devant Jean-Luc Mélenchon (30,2%). Mais la Nupes possède des réserves de voix chez les électeurs de Yannick Jadot (8,4%).

Cas de figure similaire dans la 7ᵉ circonscription de la capitale, celle de Clément Beaune, où les suffrages additionnés de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot (31,3% et 9,9%) dépassent ceux d'Emmanuel Macron (36,4%), ainsi que dans la 1ʳᵉ de l'Isère, celle d'Olivier Véran (33,5% pour Macron, 27,3% pour Mélenchon, 9,4% pour Jadot). Difficile également de prédire le sort de la 1ʳᵉ circonscription du Loir-et-Cher, où candidate le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron y est arrivé en tête (29%), devant Marine Le Pen (23,5%) et Jean-Luc Mélenchon (20,1%). Mais les voix de Yannick Jadot (4,8%) pourraient bousculer la hiérarchie.