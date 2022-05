Législatives : où se présentent les membres du gouvernement qui sont candidats ?

Enfin, deux autres ministres se présentent, mais pourraient être en difficulté. Il s'agit du ministre des Solidarités Damien Abad, élu député UMP puis LR depuis 2012 dans la 5e circonscription de l'Ain. Désormais soutien et investi par le camp présidentiel, il ne devrait pas affronter un candidat de son ancien parti. Pour autant, sa victoire pourrait être compliquée par les accusations de viol de la part de deux femmes.

Rien n'est acquis non plus pour l'actuelle ministre de la Mer, Justine Bénin. Élue députée divers gauche dans la 2e circonscription de Guadeloupe en 2017, elle siège durant le dernier quinquennat au sein du groupe Modem. Elle va tenter de renouveler son mandat cette année en étant catégorisée dans le camp présidentiel alors même que Jean-Luc Mélenchon a recueilli plus de 50% des suffrages au premier tour de la présidentielle sur l'île et que la candidate LREM aux législatives en 2017 avait été battu à plate couture.