Pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale : la France, condamnée à l'immobilisme ?

Ce pays comme la France a été habitué depuis presque quarante ans au bipartisme. Pourtant, depuis les dernières élections de 2019, le pays est dirigé par une coalition à géométrie variable rassemblant cahin-caha des socialistes plutôt adeptes de l’économie de marché, des radicaux de Podemos, plutôt familiers des ZAD, des régionalistes basques et les indépendantistes catalans.

Cette "majorité" est certes fragile et pas forcément capable de grandes réformes, mais assure pour l'instant une relative stabilité politique. Un tour de l’Europe passe forcément par une référence au modèle allemand. Aux dernières élections législatives de septembre 2021, aucun parti n’a emporté la majorité, mais le patron des sociaux-démocrates Olaf Scholz arrivé en tête de la course, a proposé aux Verts et aux Libéraux une alliance inédite. Le patron du SPD aura quand même bataillé durant deux mois lors d’interminables négociations pour sceller ce mariage des contraires.

Illustration du légendaire consensus à l’allemande ? Sens du compromis plutôt que goût de la confrontation ? Rien non plus de très surprenant dans un pays fédéral où les parlements régionaux sont déjà coutumiers de ces alliances hétéroclites. Dans de nombreux landers comme la Saxe ou le Schleswing Holstein, écologistes et conservateurs parviennent à s’entendre comme si Christian Jacob siégeait dans le même exécutif que Julen Bayou. Seul bémol selon les observateurs, cela consiste à s’entendre sur le "minimum minimorum", le plus petit dénominateur commun et donc entreprendre des réformes mineures. Une stabilité certes, mais synonyme de petits pas.