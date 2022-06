Législatives : la Nupes est "un accord de dupes" et de "menteurs", fustige Louis Aliot sur LCI

"Ce sont des gens qui vont se faire élire encore une fois sur des étiquettes et un rassemblement, et qui derrière feront l'inverse de ce pour quoi ils ont été élus", a-t-il poursuivi. Quant à l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui emmène l'union, "il ne sera pas Premier ministre", a estimé Louis Aliot. "Il oblige un certain nombre de gens de gauche à se résoudre à voter pour lui alors que beaucoup à gauche ne partagent pas ce qu'il pense en matière de nucléaire, d'écologie, de police, d'armée, etc.", a-t-il tancé.

Accusant le tribun Insoumis d'être "démagogue", il a ajouté : "s'il arrivait aux affaires, cela créerait le chaos et les conditions d’affrontement dans la France entière". Le maire de Perpignan a assuré également que Jean-Luc Mélenchon avait été l'artisan de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidentielle, en appelant à ne pas voter pour Marine Le Pen, alors qu'il se pose aujourd'hui comme l'opposant au chef de l'État.