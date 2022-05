Législatives : pourquoi Eric Zemmour a-t-il choisi de se présenter à Saint-Tropez ?

Et Eric Zemmour a bel et bien obtenu parmi ses meilleurs score dans les communes de la 4e circonscription du Var : 22,42% à Saint-Tropez (24,1% pour Marine Le Pen), ou encore 21,4% à Grimaud (contre 26,69% pour Le Pen). Dans la majorité des villes et villages des cantons de la circonscription, il a obtenu des scores bien supérieurs à son score national, 7,07%. Dans la totalité du département du Var, Eric Zemmour a recueilli 13,25% des suffrages, là encore parmi ses meilleurs scores. Eric Zemmour aurait pu envisager la 14e circonscription de Paris, incluant le 16e arrondissement, mais il y avait réalisé un score moindre : 17,48% des voix au premier tour de l'élection présidentielle.

C'est aussi dans ce département, à Toulon, que l'ancien journaliste avait lancé sa campagne de promotion de son livre avant la présidentielle, en septembre 2021. Auprès de Var-Matin, son entourage met également en avant l'attachement du candidat à "ses racines méditerranéennes", et rappelle que "c'est une région dans laquelle il vient régulièrement depuis 20 ans".