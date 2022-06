Législatives : pourquoi seulement une semaine sépare les deux tours ?

Dans une semaine tout juste, le nouveau visage de l'Assemblée Nationale sera dévoilé : une seule semaine s'intercale entre le premier tour, qui se déroule ce dimanche 12 juin, et le second, qui aura lieu le 19 juin. Lors du scrutin présidentiel en revanche, organisé en avril, l'entre-deux-tours courrait sur deux semaines. Mais en réalité, c'est ce scrutin qui relevait d'un fonctionnement exceptionnel. Toutes les élections à deux tours - municipales, départementales et régionales - se plient en fait au même calendrier que les législatives.

"Il n’y a pas vraiment de fondement législatif, mais on a considéré qu’une semaine était un délai à la fois suffisant et pas trop long", a expliqué au Parisien Bruno Daugeron, professeur de droit public à l’Université Paris-Descartes. Cette semaine permet ainsi aux candidats qualifiés pour le second tour de se déplacer dans l'une des 577 circonscriptions à laquelle ils prétendent pour mener campagne dans la dernière ligne droite.