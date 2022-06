Législatives : 5 questions pour tout comprendre au scrutin

Tout d'abord, il n'y a pas toujours de second tour aux élections législatives. De fait, si un candidat obtient plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits au premier tour, il est directement élu.

Afin de se qualifier au second tour, les candidats doivent donc recueillir au moins 12,5% des voix du total des électeurs inscrits. Si un seul des candidats ou si aucun d'entre eux n'atteint ce seuil des 12,5%, ce sont les deux candidats arrivés en tête qui disputeront le second tour. À ce stade, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est alors élu. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.