Législatives : que se passerait-il pour Emmanuel Macron faute de majorité absolue ?

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI, les candidats de la majorité (LaREM, Modem, Horizons et Agir) obtiendraient de 275 à 310 sièges contre 170 à 205 pour la Nupes, alliance électorale associant LFI, EELV, le PC et le PS. Une autre, publiée par Elabe, indique également que "LaREM et ses alliés auraient le plus grand nombre de sièges mais sans certitude d’obtenir la majorité absolue". Ainsi, ils pourraient obtenir entre 275 et 315 sièges, contre entre 155 et 180 pour l'alliance de gauche. C'est entre 75 et 35 sièges de moins qu'en 2017.