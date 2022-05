NUPES : que signifie le nouveau label d'union de la gauche pour les législatives ?

Mais alors que les écologistes ont fait quelques concessions sur le programme commun, notamment sur l'Europe ou l'âge de départ à la retraite, les Insoumis ont accepté de signer pour le nom de "Nouvelle union populaire écologique et sociale". Un terme qui efface également l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon et son parti, et réaffirme que cet accord prend bien la forme d'une coalition et non d'une intégration d'EELV au sein de LFI.