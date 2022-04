Élections législatives : quel avenir pour les ministres du gouvernement Castex ?

Outre ces trois poids lourds du gouvernement, 20 ministres ou secrétaires d'État actuellement en poste ont été élus députés il y a cinq ans : Marc Fesneau, Gabriel Attal, Franck Riester, Barbara Pompili, Jean-Baptiste Djebbari, Adrien Taquet, Bérangère Abba, Sarah El Haïry, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, Olivia Grégoire, Geneviève Darrieussecq, Brigitte Klinkert, Laurent Pietraszewski, Joël Giraud, Nadia Hai, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, Annick Girardin, et Amélie de Montchalin. Aucun d'entre eux n'a officiellement annoncé son intention de briguer un nouveau mandat.

Pour l'heure, seul Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles, a indiqué qu'il ne se représenterait pas. "Vient le temps de consacrer un peu plus de temps à mes proches et à ma propre famille", a-t-il écrit sur Twitter, souhaitant "laisser la place à des énergies nouvelles."