Législatives : quel est le rôle d'un suppléant de député, que vise Marion Maréchal

Il s'agit d'un vrai coup de pouce pour le jeune prétendant au palais Bourbon, et qui n'engage pas trop l'ancienne députée FN de la 3e circonscription du Vaucluse, laquelle a indiqué, mardi 17 mai, quitter la direction de l'école de sciences politiques qu'elle a cofondée à Lyon. En effet, le suppléant est invité à remplacer le député élu dans de rares cas, qui ne devraient pas arriver à Stanislas Rigault.

Sur le site de l'Assemblée nationale, on peut lire que le suppléant est appelé à remplacer le député "en cas de décès, de nomination au Gouvernement ou au Conseil constitutionnel, d'acceptation des fonctions de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement". Aussi, "depuis la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et à compter des élections législatives de juin 2017, un député démissionnaire pour cause de cumul de mandats peut également être remplacé par son suppléant".