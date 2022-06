Législatives : quelles sont les règles pour accéder au second tour ?

Dès lors, l'abstention entre en jeu. Dans le cas d'un taux de participation de 50%, proche de celui observé en 2017, seuls les candidats qui obtiennent plus de 25% des voix exprimées (donc 12,5% des inscrits) sont qualifiés au second tour. Plus la participation est élevée, plus le score nécessaire pour rester en lice se réduit. Si aucun des candidats ne dépasse le seuil de 12,5% des inscrits, ou si un seul candidat l'obtient, alors les deux premiers sont qualifiés pour le second tour.