Législatives 2022 : ces candidats à la présidentielle qui briguent un mandat de député

La candidate LR Valérie Pécresse (4,78%) ne devrait pas non plus se présenter, elle qui a été réélue il y a moins d'un an à la tête de la région Île-de-France. Il en est de même pour la socialiste Anne Hidalgo (1,75%), maire de Paris réélue en 2020, déjà replongée dans les dossiers de la capitale.