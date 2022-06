Élections législatives : quels sont les grands enjeux du scrutin ?

L’objectif de la majorité présidentielle est bien sûr de faire élire le plus de députés possibles pour obtenir la majorité, de préférence la majorité absolue fixée à 289 sièges. Or, deux sondages publiés la semaine dernière indiquent qu’Ensemble ! pourrait avoir des difficultés à y parvenir.

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI, les candidats de la majorité (LaREM, Modem, Horizons et Agir) obtiendraient de 275 à 310 sièges contre 170 à 205 pour la Nupes, alliance électorale associant LFI, EELV, le PC et le PS. Une autre, publiée par Elabe, indique également que "LaREM et ses alliés auraient le plus grand nombre de sièges, mais sans certitude d’obtenir la majorité absolue". Ainsi, ils pourraient obtenir entre 275 et 315 sièges, contre entre 155 et 180 pour l'alliance de gauche. C'est entre 75 et 35 sièges de moins qu'en 2017, quand 308 députés LaREM avaient fait leur entrée au palais Bourbon.

Plus que jamais, Emmanuel Macron devrait avoir besoin de ses alliés pour gouverner et faire passer ses réformes, notamment les formations dirigées par François Bayrou et Édouard Philippe. Alors que toutes ont prévu de constituer leur propre groupe à l'Assemblée nationale pour conserver leur indépendance, La République en marche a tout de même fait signer aux candidats Ensemble ! une charte les engageant à voter les futures réformes proposées par l'exécutif pour éviter les mauvaises surprises.