Législatives 2022 : quels sont les obstacles pour le Rassemblement national ?

"Les législatives ne sont pas les présidentielles, la participation n'est absolument pas la même et les logiques de vote non plus. Donc il est très incertain que le capital électoral présidentiel soit reconverti tel quel", analyse le politologue Alexandre Dézé, spécialiste du FN/RN. Le taux d'abstention aux élections législatives est généralement bien plus important qu'à la présidentielle.

Si cela impacte tous les partis, le RN est particulièrement touché. "Entre la présidentielle et les législatives en 2017, le parti de Marine Le Pen a subi une forte hémorragie de ses suffrages", observe ainsi Christèle Lagier, chercheuse en science politique à l'Université d'Avignon. En région PACA sur laquelle la politologue travaille particulièrement, le Rassemblement national avait perdu, en 2017, près de la moitié de ses suffrages entre les deux scrutins.