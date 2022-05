Législatives : qui sont les LR qui ont déjà rejoint Emmanuel Macron ?

L'un des premiers à s'être retrouvé sur la liste des candidats investis par Renaissance, samedi dernier, a été Robin Reda. Ce proche de Valérie Pécresse, âgé de 30 ans et élu député depuis 2017, est candidat à sa succession dans la 7e circonscription de l'Essonne, mais sous une nouvelle étiquette. "La situation du pays exige le dépassement, politique et humain, pour réussir les réformes difficiles mais nécessaires", a-t-il justifié sur Twitter.

L'autre prise de Renaissance s'appelle Constance Le Grip. À 61 ans, elle sera candidate dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Députée depuis 2017, elle a également été eurodéputée et conseillère municipale à Neuilly-sur-Seine. Proche de Nicolas Sarkozy, elle a été sa conseillère parlementaire entre 2002 et 2010, puis sa conseillère au ministère de l'Intérieur, à celui de l'Économie, et à la présidence de la République. Difficile de ne pas y voir une conséquence du comportement ambigu de l'ex-chef de l'État, ces derniers mois, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Celui qui n'a jamais apporté son soutien à Valérie Pécresse à la présidentielle avait appelé à voter Macron avant le second tour, et avait lui aussi plaidé en faveur du "rassemblement".

Renaissance a également investi Emmanuelle Haziza dans la 6e circonscription du Rhône, sous la bannière Horizons. En 2017, elle avait été candidate pour Les Républicains. Quant à Alexandra Monet, elle est investie dans la 2e circonscription de la Sarthe. Mais en 2021, alors déléguée nationale des jeunes Républicains, elle s’était présentée aux élections départementales en Loire-Atlantique sous l’étiquette divers droite. Enfin, la sarkozyste Laure Miller, adjointe au maire de Reims et conseillère départementale, sera la candidate de la majorité dans la 2e circonscription de la Marne en lieu et place de Aïna Kuric, élue en 2017 mais qui avait quitté En marche en 2019.