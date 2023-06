Une plainte déposée contre l’inscription de Sandrine Rousseau sur les listes électorales à Paris en 2022

"Il y avait un projet de sous-location parce que c'était un appartement meublé" mais "finalement, je me suis installée dans un appartement non meublé parce que la sous-location n'a pas été possible", s'était défendue Mme Rousseau dans l'émission. "Comme il y avait une clôture des listes électorales, j'ai misé sur cette sous-location, oui", a-t-elle reconnu. Cette inscription lui a permis de "feindre un ancrage dans le XIIIᵉ arrondissement" et d'être investie par les instances d'EELV, selon la plainte. Mme Rousseau a fini par signer mi-avril un bail pour un studio situé dans cet arrondissement.