Législatives : qui, du RN ou de la Nupes, sera le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale ?

Elle n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue. Mais la coalition présidentielle Ensemble! constituera bel et bien la première force de l'Assemblée nationale, avec 245 députés élus dimanche soir. Derrière, avec 131 parlementaires, la Nupes, l'alliance de gauche entre Insoumis, socialistes, écologistes et communistes, semble à première vue la mieux placée pour devenir le premier groupe d'opposition. Mais cela s'annonce plus compliqué que prévu, et le Rassemblement National pourrait finalement être le second groupe le plus important de l'hémicycle avec 89 députés. Pour quelle raison ?