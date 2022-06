Législatives : gouverner avec une majorité relative, mission impossible ?

C'était un scénario repoussoir pour le camp présidentiel, finalement confirmé à l'issue du second tour des législatives dimanche. La Macronie ne parvient pas à dépasser la barre des 289 députés envoyés à l'Assemblée nationale et perd sa majorité absolue : avec 245 sièges, elle doit donc se contenter d'une majorité relative. Un mode de gouvernance bien plus contraignant pour l'Élysée, qui n'a dès lors plus la garantie de faire valider sans encombre ses propositions de loi dans l'hémicycle.

Le cas de figure ne s'est présenté qu'une fois dans l'histoire de la Ve République, sous le second quinquennat de François Mitterrand. Cinq années d'exercice délicat du pouvoir, auquel les gouvernements successifs avaient toutefois survécu, en passant en force sur plusieurs textes de lois grâce au controversé 49-3. Mais depuis, la législation a changé et une majorité relative représente un défi bien plus épineux pour le camp d'Emmanuel Macron.