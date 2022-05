Législatives : sur LCI, Jean-François Copé appelle à un "pacte majoritaire" entre LR et la majorité

"La droite de gouvernement, elle peut montrer aux Français qu'elle leur est utile. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'action, on est uniquement dans la critique. Ça voudra dire qu'entre 2012 et 2027, pendant quinze ans, on aura été absent du gouvernement", a prévenu Jean-François Copé lors de l'Interview politique sur LCI, ce mercredi 18 mai. Face à une telle possibilité, il a donc appelé son parti à réagir.

Pour ce faire, il a proposé que Les Républicains constituent après les législatives "un pacte majoritaire avec Emmanuel Macron, pour servir les Français". Ce "pacte majoritaire" se fonderait sur la "base d'un rapport de force à l'Assemblée" et sur celle d'un "programme de gouvernement" afin d'élargir une majorité présidentielle que Jean-François Copé estime "plutôt de centre-gauche".

Pour Jean-François Copé, cette alliance serait d'autant plus souhaitable que LR pourrait alors apporter des réponses aux questions régaliennes, que le maire de Meaux juge ignorées par l'actuel exécutif. "Le parti de M. Macron reste un parti de gouvernement. Venons-y avec notre identité, pas avec des débauchages individuels", a continué Jean-François Copé, regrettant notamment que son parti exclue systématiquement les personnes qui décident de rejoindre le camp présidentiel.