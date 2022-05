Législatives 2022 : Taha Bouhafs, le candidat qui bouscule la campagne à Vénissieux

En réaction à sa candidature, le parti d'extrême droite d'Éric Zemmour, Reconquête ! a décidé d'investir le policier et youtubeur Bruno Attal. Ancien syndicaliste et défenseur de la théorie du grand remplacement, celui-ci a d'ores et déjà annoncé la couleur de la campagne électrique à venir. Dans une vidéo, il n'a pas hésité à qualifier son adversaire politique de "raciste, antisémite et antiflic". "Cet agent de l’État qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les Français d’origine maghrébine ne gagnera que 2 choses : 1 plainte en justice, 1 raclée électorale le 12 juin", a réagi Taha Bouhafs sur Twitter.