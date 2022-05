Union de la gauche : Martine Aubry appelle les socialistes à valider l'accord législatif avec LFI

Martine Aubry a notamment évoqué certains points qui ne correspondent pas à ses "convictions profondes", comme sur l'Europe. "La désobéissance aux traités et directives n'est pas une option", a-t-elle insisté. Mais elle a aussi noté des convergences, partageant entre autres "les propositions de justice sociale comme l'augmentation du pouvoir d'achat, la retraite à 60 ans pour tous ceux que le travail a usés".

Un accord d'autant plus nécessaire "qu'Emmanuel Macron s'apprête à durcir sa politique libérale de régression sociale et d'inaction climatique, et que 42% des suffrages se sont portés sur l'extrême droite qui menace gravement notre démocratie et notre République", a-t-elle estimé.