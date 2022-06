Législatives : le Rassemblement national est-il le "seul mouvement politique qui progresse" ?

Il est cependant faux d'affirmer que la gauche "n'a pas une seule voix de plus". S'il est compliqué de comparer les deux scrutins en raison de l'arrivée dans le paysage politique de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), en aucun cas la gauche n'a perdu d'électeurs. En additionnant l'ensemble des partis qui forment la coalition, à savoir La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie-Les Verts, la Nupes aurait réuni très exactement 5.772.313 voix en 2017. Soit, un peu moins que son score aux législatives de dimanche dernier, où elle a réuni 5.836.079 voix, selon les chiffres de l'Intérieur. Un total qui ne prend pas en compte les candidats socialistes et écolos dissidents de la Nupes. En ajoutant à ce score celui des "divers gauche" et des "écologistes", on arrive même à plus de 7 millions de voix pour la gauche cette année.

Dans tous les cas, cette progression n'est pas comparable à celle du Rassemblement National qui réalise, il est vrai, une percée historique. Poursuivant son ancrage dans le pays, le parti de l'ex-candidate à la présidentielle a récolté 4.248.537 voix. C'est 1,2 million d'électeurs supplémentaires en cinq ans. De quoi faire du parti d'extrême droite la troisième force politique du pays.