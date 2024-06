Les élections législatives convoquées après la dissolution voulue par Emmanuel Macron auront lieu le 30 juin et 7 juillet prochains. Des dates qui laissent très peu de temps aux maires, notamment dans les petites communes, pour organiser le scrutin. Manque d'assesseurs, réservation de salles municipales pour des mariages à annuler... Deux édiles témoignent pour TF1info.

Dimanche soir, Roch Cheraud et ses collègues maires de Loire-Atlantique n'en revenaient pas. L'édile de Saint-Viaud, 2400 habitants, a appris comme le reste des Français l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron... et le rapide retour aux urnes, les 30 juin et 7 juillet prochains, pour de nouvelles législatives. Quelques minutes après le dépouillement des élections européennes, les boucles WhatsApp des élus locaux du département ont chauffé. "Tout le monde a réagi, raconte le responsable, joint par TF1info. Deux maires m'ont même dit, sous le coup de la colère, qu'ils refuseraient d'organiser le scrutin."

Ces nouvelles échéances électorales impliquent en effet de remettre en marche une logistique importante pour mettre en place le scrutin. Personnel à mobiliser, matériel électoral à préparer, salle à réserver... Le tout dans un délai très court – moins de trois semaines – et à l'approche des vacances scolaires d'été, qui débutent le 6 juillet. La décision du président de la République a d'ailleurs été d'emblée dénoncée lundi par l'Association des maires de France (AMF) dans un communiqué. "L’organisation matérielle des élections représente une charge importante pour les communes, dont l’exécutif ne semble pas avoir pleinement conscience", regrette ainsi la structure.

Un manque criant d'assesseurs

De nombreux maires sont donc particulièrement inquiets par la situation ces derniers jours. Parmi leurs principales craintes ? Un manque d'assesseurs lors des deux tours des élections. Garches (Hauts-de-Seine), Montreuil (Seine-Saint-Denis), Pontivy (Morbihan), Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique)... Sur leurs sites web respectifs, certaines villes moyennes ont déjà lancé des appels pour venir mettre la main à la pâte lors des législatives. "On a des difficultés pour des jours de permanence, confirme Murielle Fabre, maire de Lampertheim (Bas-Rhin) et secrétaire générale de l'AMF. Dans ma commune, il y aura déjà quelques personnes qui seront en vacances ou absentes, notamment le 7 juillet."

"C'est le bordel" : à Saint-Viaud, Roch Cheraud est confronté au même problème. "Dans nos communes rurales, on a beaucoup de retraités qui font tourner un petit peu la boutique durant les élections, souligne l'édile, élu depuis 2014. Or, le mois de juin, comme celui de septembre, c'est là qu'ils partent en vacances !" Le maire raccourcira aussi son voyage en Catalogne prévu début juillet entre les deux tours pour pouvoir assurer sa présence le 7 juillet en mairie, impliquant "un surcoût" à sa charge pour changer la date de son billet d'avion. "Mais pour les secrétaires de mairie, qui ont déjà posé leurs congés à ce moment-là, on fait comment ?, questionne Roch Cheraud. Moi, j'ai déjà accepté leurs absences."

Annulation de fêtes dans les salles des bureaux de vote

Certains maires pourraient-ils même être dans l'incapacité d'assurer la régularité du scrutin ? "Il y en a, je ne sais pas comment ils vont faire", s'inquiète le maire de Saint-Viaud, par ailleurs coprésident de l'association des maires ruraux de France (AMRF) de Loire-Atlantique. Murielle Fabre, elle, préfère tempérer, assurant que l'AMF aidera les plus en difficulté à "trouver des solutions" malgré tout. Mais la responsable pointe un autre problème : la non-disponibilité de certaines salles polyvalentes, parfois réservées depuis des mois, voire un an, pour des mariages, des anniversaires ou d'autres fêtes de villages.

Elle-même va être contrainte de faire reporter un événement prévu de longue date par une association dans une école municipale, lieu d'un bureau de vote de sa commune. "De toute façon, la primauté va aux élections, ce que vont entendre les gens. Mais on peut aussi comprendre que concernant des choses qui étaient envisagées et organisées de longue date, il peut y avoir une certaine frustration", indique Murielle Fabre. Outre cette question des salles, les employés de mairies vont aussi devoir anticiper un nombre probablement plus important de procurations à cause du début des départs en vacances.

"Une incivilité institutionnelle" vis-à-vis des maires ?

Déjà échaudés par la crise du Covid-19 et la hausse des incivilités à leur encontre ces dernières années, les maires des petites communes ne cachent pas leur agacement face à leur sensation d'être une fois de plus invisibilisés. Plusieurs d'entre eux évoquent un manque de considération de la part de l'exécutif. "Je pense que les élus locaux ressentent du mépris vis-à-vis d'eux, continue Roch Cheraud. (...) Pour les élections municipales de 2026, je sais que certains maires se tâtaient ; là, pour eux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils arrêteront à la fin de leur mandat." Le maire évoque même "une incivilité institutionnelle" envers les édiles des petites communes.

En novembre dernier, une enquête du Cevipof et de l'AMF montrait que le nombre de démissions de maires en France était en hausse de 30% par rapport au mandat précédent. Les chercheurs y voyaient là le signe d'une "fatigue républicaine". Pour justifier leur démission, 12,3% d'entre eux évoquaient comme motif "des relations de plus en plus complexes avec les services de l'État".