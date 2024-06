François Hollande sera candidat aux élections législatives. L'ancien président de la République a annoncé au quotidien "La Montagne" être candidat dans la première circonscription de Corrèze. Il reste fidèle au Parti socialiste et sera soutenu par le Nouveau Front populaire.

François Hollande tente de venir à la rescousse de la gauche. L'ex-président de la République (2012-2017) revient en force et annonce ce samedi au journal La Montagne sa candidature en Corrèze lors des prochaines élections législatives. Le désormais candidat se présente sous la bannière du Nouveau Front populaire et fait ainsi son retour dans la vie politique.

Selon un cadre socialiste, c'était Bernard Combes, maire de Tulle et ami de l'ex-chef de l'Etat, qui avait été investi dans un premier temps. "Hollande a pu lui demander de lui laisser la place (...) Un ancien président, on ne peut pas lui refuser l'investiture d'autant qu'il a été correct lors de son passage télévisé", en soutenant le Nouveau Front populaire, commente ce cadre à l'AFP. La Fédération de la Corrèze du Parti socialiste confirme avoir choisi la candidature de François Hollande.

À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle François Kalfon, eurodéputé Place Publique - PS

Eurodéputé Place Publique-PS, François Kalfon réagit sur LCI à l'entrée de François Hollande dans la bataille des législatives. "À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, explique-t-il. Un risque constitué de l’extrême droite, réponse exceptionnelle. C’est comme ça qu’il faut lire la venue de François Hollande dans le débat politique et dans l’investiture. Il prend un risque électoral. À un moment donné il faut savoir faire œuvre de rassemblement". Le socialiste François Kalfon considère que dans "la précédente législature, il y a eu un problème de leadership" et qu'il "faut des socialistes et des personnalités fortes dans cette mandature".

Le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, estime pour sa part que "tout cela est pathétique" et lâche : "Je suggère à Monsieur Hollande de prendre Philippe Poutou comme suppléant, ça fera un très bel attelage !".

"Combattre l'extrême droite est le combat de ma vie"

Avant de répandre la nouvelle, l'ancien chef de l'État, qui avait été député de Corrèze de 1988 à 1993 et de 1997 à 2012, s'était dit "favorable" jeudi sur TF1 à l'union à gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire pour faire barrage à l'extrême droite. Il a affirmé que face à l'extrême droite, "on va au-delà des divergences". Face aux caméras, il avait plaidé, au second tour, pour un soutien aux candidats les mieux placés pour "éviter l'extrême droite", même s'ils sont "LR ou de la "majorité" présidentielle, défendant un "principe de désistement" de la gauche le cas échéant.

"Nous devons tous faire preuve de responsabilité", "nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France", avait martelé l'ancien président. Si les tensions sont loin d'être dissipées à gauche, François Hollande a déclaré que "combattre l'extrême droite est le combat de [sa] vie".