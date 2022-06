5 choses à savoir sur Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale

Fin septembre 2019, la députée et son suppléant se rendent en Algérie pour "rencontrer les acteurs et actrices du mouvement populaire pour comprendre, apprendre et exprimer notre solidarité à cette révolution du sourire", écrit-elle dans un post publié sur Facebook. Mais elle révèle quelques jours plus tard avoir été arrêtée le 1er octobre à Béjaïa, à 220 km à l’est d’Alger puis ramenée "sous escorte" dans la capitale algérienne où "elle a été placée sous surveillance dans un hôtel", avant d’être reconduite à l’aéroport afin de regagner la France. Des accusations que le gouvernement algérien avait réfutées.