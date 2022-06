Législatives : accusé par la Nupes de préparer une hausse "cachée" de la TVA, Bruno Le Maire dément

C'est ce qu'explique l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, contacté par TF1info, en affirmant que le gouvernement rejette toute autre solution, car il "refuse catégoriquement" d'augmenter les impôts sur les plus riches. Sur France Inter, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a renchéri en évoquant mardi "des indiscrétions qui nous viennent d'un certain nombre de gens qui travaillent dans les bureaux à Bercy, et qui nous disent que cette hypothèse-là est posée".

La riposte ne s'est pas faite attendre : mardi matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est engagé sur France 2 à ne pas augmenter la TVA, avant de taxer quelques heures plus tard la Nupes de "délire" sur BFMTV, se présentant comme "le ministre des Finances qui a le plus baissé les impôts depuis deux décennies en France". Il a aussi promis de "continuer à baisser les impôts", tout en accusant Jean-Luc Mélenchon de proposer de son côté "100 milliards d'augmentation d'impôts". Avant lui, les ministres en campagne Elisabeth Borne et Gabriel Attal avaient déjà démenti farouchement l'hypothèse.

"Où sont les preuves ?", a encore tonné sur LCI mercredi matin le patron de Bercy, accusant le leader de la Nupes d'utiliser "toujours la même méthode, celle de la manipulation et des complotistes", à savoir "lancer le soupçon, le lâcher, et corriger ensuite".

Et pour cause, la somme de 80 milliards avancée a été "inventée", a-t-il affirmé. "Ils ont fait des calculs : 6,5% de déficit aujourd'hui, contre 3% en 2027, ce qui est effectivement notre objectif. À 23 milliards d'euros le point de déficit (à franchir), on arrive à peu près à 80 milliards d'euros. Ils oublient juste une chose : ce qui nous permet principalement de réduire le déficit et la dette, et nous a permis de la faire au cours des années passées, c'est la croissance", a développé le ministre, assurant à ce propos que les chiffres de l'emploi étaient "plutôt positifs". Pour réaliser ces économies, Bercy va miser sur un éventail d'options : "réformes de structures, attention aux dépenses publiques, croissance et création d'emploi", a-t-il insisté.