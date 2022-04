Élections législatives : pourquoi le mode de scrutin est-il si contesté ?

Jean-Luc Mélenchon qui appelle à se faire "élire Premier ministre", Éric Zemmour qui tend la main à Marine Le Pen pour une "coalition des patriotes", Emmanuel Macron qui prône "le bon sens" pour obtenir sa majorité... Le scrutin présidentiel est à peine passé que tous les regards sont déjà tournés vers les élections législatives. En juin, les Français éliront, dans les 577 circonscriptions du territoire, leurs députés pour les cinq prochaines années.

Le principe du scrutin est aussi simple que contesté. Le 12 juin, lors du premier tour, dans chaque circonscription, tous les candidats recueillant au moins 12,5% des voix des inscrits se qualifieront pour le deuxième tour (ou, à défaut, les deux premiers). Une semaine plus tard, le candidat enregistrant le plus de voix sera élu député. Soit 577 élus au total. Si une formation politique réussit à envoyer 289 députés (ou plus) au palais Bourbon, elle recueille la majorité. Le président de la République nomme alors un Premier ministre issu du mouvement le plus représenté.