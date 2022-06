Législatives : ces ministres macronistes sur la sellette après le premier tour

Ils sont 15 ministres à risquer leur place en se présentant dans la course au Palais Bourbon : en cas d'échec au second tour des législatives dimanche prochain, ils devront quitter leurs fonctions, comme les y oblige l'Élysée. À l'issue du premier tour, aucun n'a été éliminé, mais personne ne s'est qualifié d'emblée pour autant. Pour certains des membres du gouvernement, le scrutin du 19 juin s'annonce même très serré, avec le risque de louper le coche et d'être forcés d'abandonner leur ministère, quelques semaines seulement après avoir été nommés.

Si certains ministres ont réussi à accéder à la finale avec une confortable avance, à l'instar de la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre du Budget Gabriel Attal ou celui chargé de la Vie Démocratique Olivier Véran, d'autres sont bien plus à la peine, dont des personnalités marquantes de la Macronie. Déjouant les attentes, les postes les plus en danger ne sont pas ceux du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celui des Solidarités Damien Abad, qui devancent de loin leurs concurrents, bien qu'ils aient été éclaboussés par des polémiques pendant la campagne.