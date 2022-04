Élections législatives : combien gagne un député ?

Outre ces rémunérations ou crédits, les députés bénéficient de facilités de circulation. Ils peuvent voyager gratuitement sur le réseau de la SNCF, en première classe, ces dépenses étant prises en charge par l'Assemblée nationale. Les députés élus en métropole peuvent également voyager à 80 reprises chaque année entre leur circonscription et Paris par les lignes aériennes, et 12 fois en dehors de leur circonscription.

Les frais de taxi, VTC, autopartage ou vélopartage font par ailleurs l'objet d'un remboursement par l'Assemblée, sur présentation d'un justificatif, et dans la limite de la dotation matérielle, fixée à 18.850 euros par an. Cette enveloppe permet également de prendre en charge les dépenses de téléphonie et de courrier. Un crédit d'équipement téléphonique et informatique leur est aussi offert, notamment pour équiper les permanences en circonscription. Cette dotation, pluriannuelle, s'élève à 15.500 euros pour les députés élus pour la première fois, 13.000 euros pour les députés réélus.