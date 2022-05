Législatives 2022 : comment voter par procuration ?

Et si finalement il vous est possible de vous rendre à l'urne, pas besoin d'annuler votre procuration : il suffit de vous déplacer au bureau de vote et prévenir votre mandataire de ne pas voter à votre place, pour qu'il ne s'y rende pas avant vous dans la journée. En revanche, si vous souhaitez maintenir votre procuration mais changer de mandataire, il faudra la résilier via le téléservice MaProcuration ou un formulaire disponible en commissariat ou gendarmerie.