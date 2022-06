Législatives : ce candidat de la Meuse appelle les électeurs à ne pas voter pour lui

Sauf que la candidature de Patrick François a ensuite été invalidée par le tribunal de Nancy, "le vendredi 20 mai à 16h, soit deux heures avant la clôture des inscriptions". Alors après avoir pris conseil, Jean-Luc Duret a décidé de redéposer son dossier pour offrir une alternative à la majorité présidentielle. Mais entre temps, Patrick François avait fait investir sa suppléante Anne Bois. "Par contre, pour moi, la date et l’heure limite étant dépassée, plus de possibilité de retirer administrativement ma candidature, mais, comme dit plus haut, pas question pour moi de participer à la division des voix. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas voter pour moi, devenu candidat uniquement 'administratif'", explique encore Jean-Luc Duret.