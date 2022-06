Législatives : combien touchent les députés et de quels avantages bénéficient-ils ?

Outre son indépendance juridique, pour pouvoir représenter au mieux les Français, un député doit être indépendant financièrement et pouvoir stopper toute activité professionnelle parallèle. Cela se traduit d'abord par le versement d'indemnités parlementaires, qui comprennent l'indemnité parlementaire de base, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction. Cumulées, elles s’élèvent à 7239,91 euros bruts mensuels, soit 5715,43 euros nets. Certains membres de l’Assemblée nationale – président, questeurs, vice-présidents ou présidents de commissions – ont droit à des indemnités spéciales supplémentaires, plafonnées à 1,5 fois le montant cumulé de l’indemnité parlementaire et de l’indemnité de fonction.