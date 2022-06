De quels outils Emmanuel Macron disposerait-il pour gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée ?

Face aux difficultés qu'il pourrait toutefois avoir à gouverner ainsi, Emmanuel Macron aurait comme dernier recours la dissolution de l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections et tenter de récupérer une majorité absolue. S'il échouait de nouveau, il devrait se résoudre à ne pas avoir les mains libres pendant un an, puisqu'il n'est pas possible de dissoudre l'Assemblée dans l’année qui suit une première dissolution. C'est pour éviter d'avoir recours à ces outils, limités, que la majorité appelle depuis dimanche dernier les Français à lui confier une majorité "forte" et "solide".