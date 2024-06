Dans la foulée de la défaite de son camp aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Le décret officialisant ce coup de force politique, et précisant les dispositions des élections législatives qui en découle, est paru ce lundi au Journal officiel. Voici le calendrier de cette nouvelle échéance électorale.

C'est un coup de tonnerre sur la scène politique française. Pour la première fois depuis Jacques Chirac en 1997, Emmanuel Macron a décidé dimanche 9 juin d'actionner l'article 12 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale. Une décision qui fait suite à la déroule de la majorité présidentielle aux élections européennes (seulement 14,6% des suffrages exprimés). Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, il n’y a plus de députés élus. De même, les textes en cours d'examen et non adoptés deviennent caducs. Les élections législatives vont donc avoir lieu trois ans avant l'échéance initialement prévue. Le décret en organisant les modalités a été publié ce lundi au Journal officiel. Voici les principales dates à connaître.

Début de campagne

"La campagne électorale sera ouverte le lundi 17 juin 2024 à zéro heure", indique le décret. "À cette date seront installées

les commissions chargées d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale", ajoute-t-il.

Clôture des candidatures

Dans ce calendrier perturbé, et bousculé avec l'imminence des Jeux Olympiques, "les déclarations de candidatures seront reçues par le représentant de l’État à partir du mercredi 12 et jusqu’au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures (heure légale locale)". "Pour le second tour, les déclarations de candidatures seront déposées à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 2 juillet 2024 à 18 heures (heure légale locale)", précise le texte paru au Journal officiel.

À noter que "les candidatures pour les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, et pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France, pourront également être reçues" dans ces délais.

Dates du scrutin en métropole

Comme à chaque fois pour les législatives, l'élection se fera au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans 577 circonscriptions. Le premier tour est programmé le dimanche 30 juillet. Le second tour, s'il est nécessaire, est lui prévu pour le dimanche 7 juillet. Dans les deux cas, les bureaux de vote ouvriront leurs portes de 8h à 18h, sauf dans les grandes villes où il sera possible de voter jusqu'à 20h.

Dates du scrutin en outre-mer

Par dérogation aux dispositions appliquées en métropole, pour le premier tour, "les électeurs sont convoqués le samedi 29 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en

Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain". Pour ce qui est du deuxième tour, ces mêmes électeurs sont attendus le samedi 6 juillet 2024.

Dates du scrutin pour les Français hors de France

"Le vote par voie électronique pour l’élection des députés des Français établis hors de France est ouvert le mardi précédant la date du scrutin, à 12 heures, et clos le jeudi précédant le scrutin, à 12 heures", détaille le décret. Les personnes en question sont donc appelés aux urnes du 25 au 27 juin pour le premier tour, et du 2 au 4 juillet pour le second.