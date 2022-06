Législatives : Edouard Philippe omniprésent à l'horizon du second tour

Mais mercredi soir, l'union était de mise, alors même que le camp présidentiel pourrait n'avoir qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. À propos de François Bayrou, Edouard Philippe a expliqué à la presse en quittant la réunion : "On est des partenaires déterminés de la majorité parlementaire et présidentielle". Dans un entretien au Figaro, il a répété sa volonté d'obtenir une majorité pour Emmanuel Macron. Et pourtant. Sans majorité absolue pour Renaissance, le parti présidentiel, celui d'Edouard Philippe pourrait davantage peser. L'ancien locataire de Matignon souhaiterait décrocher 30 à 40 députés qui pourraient s'avérer plus déterminants que précédemment espéré.