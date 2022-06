Emmanuel Macron s'est dit "confiant" en sa capacité à bâtir des "majorités constructives"

Par ailleurs, le président français a expliqué qu'il ne fallait pas opposer le "leadership européen" et les "contraintes de la démocratie", citant d'autres pays avec "des leaderships beaucoup plus clairs que nous, mais ils ne sont pas démocratiques. Mais je crois que ces modèles sont moins féconds que les nôtres". "Je n'opposerai pas la complexité politique de nos pays européens, et l'efficacité et le leadership européen", a défendu le président français, reconnaissant malgré tout que cela donne "plus de travail".