En Bretagne, des abstentionnistes ont-ils été démarchés sur Facebook en vue du 2nd tour ?

Rien n'empêche un citoyen de consulter en préfecture les listes d'émargement relatives à sa circonscription. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il est possible d'utiliser à loisir les informations qui y sont contenues. En France, la récolte et l'utilisation de données personnelles sont étroitement contrôlées, suivant des règles strictes dont la Cnil garantit le respect. Cette dernière, sollicitée, rappelle que "la réutilisation des informations est soumise à la réglementation en matière de protection des données". Et précise que "les personnes concernées doivent notamment être informées et doivent pouvoir exercer leurs droits Informatique et Libertés à tout moment, notamment pour s’opposer facilement à recevoir de nouveaux messages".

La Commission renvoie en passant vers son site, où il est clairement indiqué qu'une "information plus complète incluant désormais l’origine des données utilisées, la base légale du traitement, la durée de conservation des données et le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL", doit être fournie à toute personne sollicitée. La personne ou l'organisation à l'origine des communications se trouve également dans "l’obligation de faciliter l’exercice des droits des personnes, en fournissant notamment un moyen simple de s’opposer au traitement" de leurs données.

Dans le cas présent, la Cnil se refuse à tout commentaire concernant la légalité de ce démarchage spécifique. Tout au plus, peut-on remarquer, à la lecture des règles rappelées par l'institution, que le message relayé en ligne et adressé aux abstentionnistes via Facebook ne respectaient pas plusieurs de ces grands principes. Outre le fait que l'origine des informations récupérées n'était pas précisée, il aurait été nécessaire de communiquer aux personnes contactées un moyen simple de s'opposer à l'utilisation de leurs informations personnelles. Incluant leur participation ou non au premier tour des élections législatives.