Législatives : en cas de duel RN/Nupes au second tour, le dilemme de LaREM

"C'est le Front républicain, contre les extrêmes", a expliqué le parti présidentiel, en faisant valoir que "certains candidats de la Nupes sont extrêmes : ce sera en fonction de la personnalité de la Nupes qui est qualifiée, notamment si c'est quelqu'un qui a les valeurs de la République". "Mais nous ne soutiendrons aucun candidat RN", a indiqué LaREM auprès de l'AFP.

Sur TF1, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gabriel Attal a déclaré qu'il faudrait attendre "de voir les cas de figure qui vont se présenter ou pas. (…) On a toujours été très clairs sur notre position aux extrêmes et notamment au Rassemblement national. On verra quelles sont les situations locales qui se présentent, quels sont les candidats qui sont en place, et il y aura des positions qui seront prises localement".