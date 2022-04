Élections législatives : à quoi servent les députés ?

"Élu pour représenter la Nation, le député participe à l’exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement", lit-on sur le site de l'Assemblée nationale. Ce sont en effet les deux missions principales d'un député. Concernant le premier volet, le parlementaire peut voter la loi, déposer des propositions de loi, et en commission ou en séance, proposer par amendement des modifications au texte examiné. En cas de navette entre le Sénat et l'Assemblée et de désaccord sur un texte, ce sont les députés qui ont le dernier mot et qui peuvent statuer définitivement sur demande du gouvernement.

Après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité à la Constitution du texte voté.