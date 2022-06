Législatives : Eric Zemmour reconnait sa défaite dès le 1er tour et souhaite continuer "à se battre"

"Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos atteintes", a reconnu Eric Zemmour, tout en assurant avoir désormais "poser un drapeau" partout en France. Qualifiant ce soir de premier tour des élections législatives comme d'un "soir très important" pour Reconquête!, le candidat perdant a rappelé que son parti était jeune, puisque fondé "il y a à peine six mois".

Face à la défaite, Eric Zemmour a rapidement pointé les responsables, ceux qui ont refusé "l'union des droites". "Nous avons proposé l'union aux autres partis de droite, ils n'en ont pas voulu. La gauche a eu le champ libre et on en voit le résultat ce soir", a-t-il souligné. Il a par ailleurs renvoyé dos à dos Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, les qualifiant comme les "deux faces d'une même pièce", dénonçant "l'islamo-gauchisme de Jean-Luc Mélenchon et la gauche technocratique d'Emmanuel Macron".