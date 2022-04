"Il faut qu'il dégonfle sa tête" : Éric Zemmour peine à créer son "bloc national" pour les législatives

C'est pour cela que ce mardi, la vice-présidente de Reconquête! Marion Maréchal a reconnu que "naturellement le chef de file est celui qui a obtenu le plus de voix aux élections, en l'occurrence Marine Le Pen". "On se retrouve en fait à débattre dans une cour de récréation au lieu de regarder l'enjeu essentiel", a-t-elle estimé, regrettant que "si on commence à faire l'archéologie des petites phrases blessantes et excessives pendant la campagne, on ne va pas s'en sortir". Mais pas sûr que cela suffise.