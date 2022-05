Les législatives exacerbent les tensions entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe

Le but des élections législatives est de faire élire le maximum de députés, de constituer le groupe le plus puissant possible à l'Assemblée nationale, et de bénéficier des subventions publiques pour faire vivre son mouvement. Et pour mettre le maximum de chances de son côté, il faut investir le maximum de candidats, dans le plus grand nombre de circonscriptions. Déjà là, les intérêts de La République en marche et d'Horizons entrent en collision. Selon le locataire de l’Élysée, le maire du Havre serait trop gourmand, et ses prétentions révélatrices de ses ambitions personnelles pour 2027.

Emmanuel Macron a toujours en tête le quinquennat de François Hollande, entaché par les frondeurs. C'est pour éviter cela qu'il appelait de ses vœux, au soir du premier tour, à la constitution d'un grand rassemblement intégrant tous ses alliés dans un seul et même parti. Ce que refusent notamment Edouard Philippe et François Bayrou, président du MoDem. "Le président veut s’assurer personnellement qu’il pourra compter sur une majorité solide, donc il regarde au cas par cas, pour éviter que de futurs députés soient tentés par la taqiya (art de la dissimulation prisé par les djihadistes, ndlr) philippiste", indiquait un habitué de l'Elysée lundi dans Le Parisien.